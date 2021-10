Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Steinefrenz und Weroth

Am 09.10.2021 gegen 15:05 Uhr kam es in der Gemarkung Weroth zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Rollerfahrerin.



Die Rollerfahrerin befuhr die L 314 aus Richtung Steinefrenz kommend in Richtung Weroth. An der Kreuzung der L 314 und der L 317 wollte die Rollerfahrerin geradeaus in Richtung Weroth weiterfahren. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zu einer Kollision mit einem auf der L 317 fahrenden PKW. Der PKW befuhr die L 317 aus Richtung Wallmerod kommend in Richtung Nentershausen.



Die 60 jährige Rollerfahrerin verstarb an der Unfallstelle.



