Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Norken und Unnau

Ein 51jähriger Motorradfahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte in Folge dessen und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Schutzplanke. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er an der Unfallstelle verstarb. Die B414 wurde für die Unfallaufnahme in diesem Bereich voll gesperrt.



