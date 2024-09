Tierhalter aufgepasst – Verdacht auf Auslegung von Tierködern

Im Bereich der Honiggasse in Weisel wurden am Donnerstagabend, 05.09.2024, gegen 19:30 Uhr, verdächtige rötliche Brocken auf der Straße aufgefunden.

Dabei könnte es sich augenscheinlich um Rattengift handeln. Eine endgültige Untersuchung steht noch aus. Die Brocken wurden auch weiter auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg in Richtung Horbachwäldchen gefunden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in St. Goarshausen.



