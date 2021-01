Täterfestnahme nach Raubüberfall auf Naturkostladen „Kornecke“

Am 29.10.2020 kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf den Naturkostladen „Kornecke“ in Höhr-Grenzhausen.

Hierbei wurden durch den männlichen Täter die Tageseinnahmen aus der Kasse geraubt. Nach der Tat flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Stadtmitte. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Montabaur führten letztlich zur Festnahme des 20-jährigen Tatverdächtigen. Durch das Amtsgericht Koblenz wurde Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wurde zwecks Untersuchungshaft in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt verbracht.



