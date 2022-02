Katzenelnbogen

Suchtpräventionstag an der Realschule+ Katzenelnbogen / Polizei Diez informiert Schüler über Gefahren

-Katzenelnbogen- In mittlerweile schon gewohnter Regelmäßigkeit wurde am Mittwoch, den 09.02.2022 durch das Drogenpräventionsteam der Polizeiinspektion Diez ein Suchtpräventionstag in Bezug auf Drogen und Alkohol in der Jahrgangsstufe 8 der Realschule + in Katzenelnbogen durchgeführt.