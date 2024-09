Suche nach Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Anzeige

Dies geschah in der Straße „Am Weißen Berg“ in Friedrichssegen. Aufgrund des Ausweichmanövers, wurde durch den Bus ein parkender Pkw beschädigt. Der silberne Pkw setzte seine Fahrt nach Miellen fort, ohne anzuhalten.



Sollten sie den Vorfall beobachtet haben, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell