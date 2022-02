Hachenburg

Sturmtief – Einsätze im Gebiet der Polizeiinspektion Hachenburg

Am Wochenende kam es im Zusammenhang mit dem Sturmtief lediglich in den Abendstunden vom Freitag, den 18.02.2022, zu einer Vielzahl an Einsätzen für die Polizei und Rettungskräfte.