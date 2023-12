Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Am Samstag, den 09.12.2023 gegen 17:15 Uhr kam es auf der B413 zw. Merkelbach und Hachenburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Ein silberner Audi fuhr in Richtung Hachenburg und zog unvermittelt auf die Gegenspur, sodass ein derzeit unbekanntes Fahrzeug aus dem Gegenverkehr stark abbremsen musste und einen Zusammenstoß so verhindern konnte. Der Fahrer/-in des entgegen kommenden Fahrzeugs wird gebeten sich bei der Polizei Hachenburg zu melden. Tel. 02662-95580



