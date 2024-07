Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Das Fahrzeug würde mit starken Schlangenlinien geführt; zudem sei das Fahrzeug bereits wiederholt mit der gesamten Fahrzeugbreite in den Gegenverkehr gekommen. Dort befindliche Verkehrsteilnehmer wurden dabei gefährdet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug schließlich unbesetzt in einer Hofeinfahrt festgestellt werden. Der schließlich angetroffene Beschuldigte konnte zweifelsfrei als Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,89 Promille.



Das betreffende Fahrzeug wies diverse, teilweise frische Unfallschäden auf. Hinweise zu einer möglichen Unfallörtlichkeit nimmt die Polizei Montabaur entgegen.?



