Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 23:40 Uhr

Am Samstag, den 14.11.2020 gegen 18:00 Uhr fiel ein weißer VW Golf Sportsvan im Kreisverkehr auf der B260 Ortsausgang Dausenau in Fahrtrichtung Nassau auf.

Dieser beschleunigte bei Sichtung des Streifenwagens seinen Pkw. Kurz vor einer scharfen Linkskurve und trotz durchgezogener Linie überholte der Pkw einen anderen Pkw. Dieser musste stark abbremsen.



An der Ampelanlage auf der B260 kurz vor dem Ortseingang Nassau fuhr der Pkw über die rote Ampel weiter auf der L330 in Richtung Ortseingang. Ein anderer Pkw, der von rechts aus der Einmündung B260 Koppelheck in Fahrtrichtung Bad Ems abbiegen wollte musste trotz grünem Ampellicht energisch abbremsen, um eine Kollision mit dem VW Golf Sportsvan zu vermeiden.



Vermeintliche Geschädigte zu dem Vorfall oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden, Tel.: 02603/970-0.



