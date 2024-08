Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkene Fahrzeugführerin

Am heutigen Mittwoch, den 28.08.2024 zwischen ca. 15:00 Uhr und 15:10 Uhr, befuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem PKW die Strecke zwischen Langenhahn und Helferskirchen.

Sie fuhr nach Zeugenangaben starke Schlangenlinien und kam auch mehrfach in den Gegenverkehr. Im Bereich Wölferlingen musste ein entgegenkommender roter PKW eine Vollbremsung machen um einen Zusammenstoß zu vermeiden.



Bei der Überprüfung an der Halteranschrift wurde festgestellt, dass die Fahrerin erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt.



Weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere Fahrzeugführer, die im Gegenverkehr unterwegs waren und bremsen bzw. ausweichen mussten werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden, Tel.: 02602-92260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PHK Kaiser



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell