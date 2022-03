Straßenverkehrsgefährdung auf der B260. Suche nach Geschädigten

Dieses Fahrzeug befuhr die B260 aus Richtung Nassau kommend in Richtung Bad Ems.

Der gemeldete Fahrzeugführer hatte erhebliche Probleme die Strecke zu fahren und benutzte teilweise, trotz Gegenverkehr, auch im Kurvenbereich die Gegenfahrbahn. Der Fahrer konnte in Bad Ems angehalten und kontrolliert werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten.



Auf dem Abschnitt der B260 zwischen Nassau und Dausenau kam nach jetzigem Kenntnisstand zu zwei konkreten Gefährdungen des Gegenverkehrs.

Nach Angaben des Zeugen wurde der Fahrer eines weißen Lieferwagens sowie ein Motorradfahrer durch den Mercedesfahrer gefährdet. Die beiden, bislang unbekannten Geschädigten, sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Ems in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell