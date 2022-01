Steinen

Steinen (Westerwald) – PKW aufgebrochen

Am Dienstag, dem 04.01.2022, wurde in der Zeit zwischen 13:20 Uhr und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Waldspielplatz in Steinen die Seitenscheibe eines weißen BMW eingeschlagen und eine Bauchtasche entwendet.