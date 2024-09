Staudt Warnhinweis – Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Durch die unbekannten Täter wurde in allen Fällen mitgeteilt, dass es zu einer Straftat zum Nachteil einer älteren Frau gekommen sei und man aus diesem Grund nachfragen muss ob Bargeld oder sonstige Wertgegenstände im Haus vorhanden sind. Dies soll dann durch Kuriere abgeholt werden um das Ersparte in Sicherheit zu bringen. Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche. Bitte beenden Sie das Gespräch sofort ohne Angabe von personenbezogenen Daten oder Angaben zu Wertgegenständen oder Geldmitteln. Zögern Sie nicht bei der örtlich zuständigen Polizei anzurufen und dies mitzuteilen; zu den vorliegenden Anrufen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



