Staudt

Staudt – versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat ***Zeugen gesucht***

In der Nacht von Freitag, dem 26.11, auf Samstag, dem 27.11.2021, versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Staudt aufzubrechen.