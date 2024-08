Staudt – Verkehrsunfall mit Flucht

Am 06.08.2024 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Hauptstraße in Staudt zu ein einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in Staudt aus Richtung Wirges kommend in Richtung B255, wobei er einen neben der Fahrbahn parkenden schwarzen PKW streifte, den linken Außenspiegel des parkenden PKW beschädigte und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit in Richtung der B255 entfernte. Das flüchtige Fahrzeug könnte eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite auf Höhe des Außenspiegels davongetragen haben.

Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall sowie zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.



