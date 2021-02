St. Goarshausen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

St. Goarshausen (ots) – In der Zeit vom 18.02.2021, ca. 14 Uhr und dem 19.02.2021, ca. 07:45 Uhr kam es in St. Goarshausen auf dem Busparkplatz an der B274 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenlaterne, vermutlich beim Ein-/ Ausparken oder Rangieren, beschädigt wurde.