St. Goarshausen – Diebstahl von Strahlern am Corona-Test-Zentrum St. Goarshausen

St. Goarshausen (ots) – Zwischen dem 29.01.2022, 21:00 Uhr, und dem 30.01.2022, 09:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Strahler vom Außenbereich des Corona-Test-Zentrums in der Bahnhofstraße in St. Goarshausen. Aufgrund der Befestigung der Baustrahler an einer Wand und einem Stützpfeiler, dürften sich der oder die Täter am Tatort (Parkdeck unter der Loreleyhalle) aufgehalten haben.

Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter(n) machen können, sich unter der Telefonnummer 06771 / 93270 zu melden.



