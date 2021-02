Spiegelunfall im Begegnungsverkehr ***Zeugen gesucht***

Am 12.02.2021 gegen 08:35 Uhr ereignete sich in der Lahnstraße in Geilnau ein Spiegelunfall im Begegnungsverkehr.

Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine junge Frau in einem schwarzen Fahrzeug gehandelt haben, welche nach dem Unfall nicht ihren Warte- und Auskunftspflichten nachgekommen sei.



Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder der Unfallverursacherin und ihrem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diez in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell