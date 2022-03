Sperrung der B255 für die Bergung eines verunfallten Sattelzugs

B255; Hahner Stock / Obersayn (ots) – Am 05.03.2022 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr kam es auf der B255 zwischen dem Hahner Stock und Obersayn zu einer zeitweiligen Sperrung, aufgrund von Bergungsarbeiten eines verunfallten Sattelzugs.





Hintergrund war ein Verkehrsunfall vom 24.02.2022, gegen 17:45 Uhr. Hierbei befuhr ein LKW mit Sattelauflieger [unbeladen] die B255 aus Richtung Hahner Stock kommend in Fahrtrichtung Obersayn. Unmittelbar nach einem Waldstück [bei KM 1,5] kam der LKW auf gerader Strecke, aufgrund einer starken Windböe, nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen der Sattelzug im Straßengraben, an einem Baum zum Stehen kam.



An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000EUR, es wurden keine Personen verletzt.



Die Bergungsarbeiten gestalteten sich im Laufe der vergangenen Woche als zunehmend schwieriger, weswegen am heutigen Tag dieser Streckenabschnitt durch die Straßenmeisterei Rennerod gesperrt werden musste, um eine gefahrenfreie Bergung durch einen Abschleppdienst aus Neuwied gewährleisten zu können.



