Westerburg und Rennerod (ots) – Am 08. Dezember 2021 wurde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr ein mehrstufiger Sonderkontrolltag der PI Westerburg durchgeführt.

Die Kontrollthemen „Dunkle Jahreszeit“, Einhaltung der Corona Vorschriften, Jugendschutz sowie Verkehrssicherheit wurden durch 8 Einsatzkräfte der PI Westerburg mit Unterstützung von 6 Einsatzkräften des Hauptzollamtes begleitet, die in eigener Zuständigkeit parallel tätig wurden. An Kontrollstellen im Bereich der Verbandsgemeinde Rennerod wurden zunächst eine Vielzahl von Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt. Im Gesamtergebnis wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Vorschriften zur Ladungssicherung sowie einige Fahrzeugmängel festgestellt.

Bei den im Anschluss durchgeführten Gaststättenkontrollen wurden in einem Gastronomiebetrieb diverse Genussmittel (Tabakdosen – insgesamt ca. 15 kg) sichergestellt, da diese nicht vorschriftsmäßig gelagert bzw. verpackt waren. Neben diesen Ordnungswidrigkeiten wurden erfreulicherweise die Vorschriften der gültigen Corona-Verordnung und des Jugendschutz gänzlich beachtet, so der Einsatzleiter der Polizei POK Peter Gessler. Die PI Westerburg wird in nächster Zeit auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell