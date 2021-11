Singhofen/Nassau – Verkehrsunfall mit Müllfahrzeug auf der B260

Das Fahrzeug kam Ortsausgang Singhofen in Fahrtrichtung Nassau nach rechts auf die Bankette und rutschte hierdurch aufgrund des nassen Untergrundes und des hohen Eigengewichtes in den Graben. Das Fahrzeug musste anschließend durch einen Kran wieder auf die Fahrbahn gehoben werden. Hierzu war die Strecke für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Am Müllfahrzeug entstand kein Sachschaden. Es wurde lediglich ein Leitpfosten beschädigt.



