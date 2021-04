Singhofen

Singhofen – Verkehrsunfall mit Fußgängerin

NACHTRAGSMELDUNG: Am Dienstag, den 28.04.2021 wurde um 15:10 Uhr der Polizeiinspektion Bad Ems ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin in der Steinstraße 20 in 56379 Singhofen gemeldet.