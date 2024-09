Singhofen – Körperverletzung auf dem Heimatfest; Zeugen gesucht

Am Samstag, den 15.09.2024 gegen 01:00 Uhr, ereignete sich ein Körperverletzungsdelikt auf dem Heimatfest in Singhofen.

Anzeige

Hierbei wurden zwei Personen von mindestens drei männlichen Tätern derart attackiert, dass zumindest eine Person nicht unerheblich verletzt wurde. Die Täter befanden sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Gruppe von ca. 15 heranwachsenden, männlichen Personen. Die Tat ereignete sich außerhalb vom Festzelt an der Einmündung Hauptstraße/ Am Marktplatz in Singhofen.



Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben über den Tathergang oder die Täter machen können.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Bad Ems (pibadems.wache@polizei.rlp.de; 02603/970 0) zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

Viktoriaallee 21

56130 Bad Ems

pibadems@polizei.rlp.de

Telefon: 02603/9700

PHK Litty

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell