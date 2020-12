Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 19:30 Uhr

Singhofen

Singhofen – Einbruch in Gartengrundstück am Hausbach

Unbekannte Täter brachen vermutlich am vergangenen Wochenende, im Zeitraum vom 9.10. bis 13.10.2020 in ein Gartengrundstück am Hausbach ein.