Simmern (WW): Zeugen gesucht – Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen dem 18.09.2024 16:00h und dem 19.09.07:15h wurde in der Siebenbornstraße in Simmern ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt.

Anzeige

Simmern (Westerwald) (ots) –



Zwischen dem 18.09.2024 16:00h und dem 19.09., 07:15h wurde in der Siebenbornstraße in Simmern ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell