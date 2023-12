Siershahn – Zeugen nach Verkehrsunfall mit Flucht gesucht ; Ortseingangstafel beschädigt

Am 29.12.2023 um 15:10h meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Montabaur und teilte mit, dass sie soeben beobachtet hat, dass ein weißer PKW Kombi das Ortseingangsschild von Siershahn in der Kirchstraße beschädigt hat.

Als die eingesetzten Beamten an der Unfallstelle eintrafen war das unfallverursachende Fahrzeug nicht mehr vor Ort, es konnten jedoch Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurde das Kennzeichen teilweise abgelesen. Das Verkehrszeichen wurde erheblich beschädigt.

Der weiße Opel Kombi dürfte erhebliche Schäden an der Fahrzeugfront aufweisen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.



