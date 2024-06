Siershahn. Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Donnerstag, 20.06.2024, gg. 13:55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der L313 / Kirchstraße in Siershahn zu einer Verkehrsgefährdung.

Laut Mitteilung eines Zeugen, bog ein aus Richtung Mogendorf kommender weißer SUV an der Einmündung der L313 / Kirchstraße über die Gegenfahrbahn und die im Einmündungsbereich befindliche Verkehrsinsel nach links in die Kirchstraße ab. Hierbei ist es zu einer Gefährdung der aus der Kirchstraße abbiegenden Verkehrsteilnehmer gekommen. Die Polizei Montabaur bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 02602-9226 zu melden.



