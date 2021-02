Sessenhausen – Sachbeschädigung an Briefkasten sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ***Zeugen gesucht***

Ein Briefkasten wurde mittels Feuerwerkskörper beschädigt. Gegen drei bereits ermittelte Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.



Des Weiteren wurden, durch bislang unbekannte Personen, am Ortsausgang Sessenhausen in Fahrtrichtung Marienrachdorf, in Höhe des Kreisverkehrs am Friedhof, zwei Kanaldeckel aus deren Schacht gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr werden, ebenso wie für die vorgenannte Sachbeschädigung, Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226 0, in Verbindung zu setzen.



