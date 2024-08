Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Am Freitag, den 30.08.2024 um 13:21 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 307 zwischen den Ortschaften Mogendorf und Ransbach-Baumach ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkws und eines Lkws.

Ersten Ermittlungsergebnissen zur Folge befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach mit ihrem Pkw die L 307 aus Fahrtrichtung Mogendorf kommend in Richtung Ransbach-Baumbach. Höhe der Einmündung zum dortigen Industriegebiet geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem ihr entgegenkommenden Lkw. Der Pkw wurde anschließend zwischen der dortigen Außenleitplanke und dem Lkw eingeklemmt. Die Fahrzeugführerin konnte durch Ersthelfer über die hintere Beifahrertüre aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde anschließend nach notärztlicher Behandlung vor Ort schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Selters blieb unverletzt.

Die L 307 war zum Zwecke der Bergung der verletzten Fahrzeugführerin für etwa eine Stunde voll und später zur Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge halbseitig gesperrt.



