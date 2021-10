Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, den 10.10.2021 um 12:37 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Langenbacher Straße (L294) in Bad Marienberg zwischen einem PKW- und einem Motorradfahrer.





Ein aus der Gartenstraße nach links auf die L294 abbiegender 19-jähriger Fahrer eines VW Golf Plus übersah einen in Fahrtrichtung Langenbach fahrenden und bevorrechtigten 54-jährigen Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß zwar schwere, aber nach derzeitigem Ermittlungsstand keine lebensgefährlichen Verletzungen. Dieser wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer erlitt durch den ausgelösten Airbag eine leichte Kopfverletzung, dessen 17-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.



Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz sichergestellt, um ggfls. noch ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag geben zu können.



Die L294 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Straßenmeisterei Rennerod im Einsatz.



