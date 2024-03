Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden – Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die alleinbeteiligte 43-jährige PKW-Fahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis die B 414 aus Richtung Fuchskaute kommend in Fahrtrichtung Nister-Möhrendorf. Auf gerader Strecke kam diese zunächst nach rechts in die Bankette ab. Durch zu starkes Gegenlenken, kam die PKW-Fahrerin im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Graben mit einem Baumstumpf. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten bei der Fahrzeugführerin starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Gießen verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 414 vollgesperrt.

Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



