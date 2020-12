Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 14:20 Uhr

In einer Linkskurve geriet sie aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem PKW zusammen. Die Kradfahrerin musste wegen der Schwere ihrer Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen werden. Im entgegenkommenden PKW wurde der Beifahrer leicht verletzt. Die B 260 ist aktuell wegen der Verkehrsunfallaufnahme voraussichtlich noch bis ca. 16.00 Uhr voll gesperrt.



