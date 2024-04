Schwerer Verkehrsunfall – Fahrradfahrer stürzt

St. Goarshausen OT wellmich (ots) – In den späten Nachmittagsstunden des heutigen Montags stürzte ein Fahrradfahrer auf der Bundesstraße 42 auf Grund ungeklärter Ursache im Baustellenbereich auf die Fahrbahn.

Der 67-jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die Bundesstraße mit seinem E-Bike aus Richtung St. Goarshausen kommend in FR. Wellmich. Er zog sich im Zuge des Unfallgeschehens schwere Verletzungen zu und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



