Montabaur

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am heutigen Morgen, gegen 08:40 h kam es auf der B 49 in Höhe Neuhäusel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden.