Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 14:10 Uhr

Am 10.11.2020 um 10:33 Uhr wurde der PI Westerburg ein schwerer Verkehrsunfall auf der B8 zwischen der Anschlussstelle Hahner Stock und der Ortslage Arnshöfen gemeldet.

Ein Transporter befuhr die B8 aus Richtung Hahner Stock kommend in Fahrtrichtung Arnshöfen. Ein LKW befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 57-jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der 55-jährige Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Es entstand erheblicher Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell