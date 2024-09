Schwerer Unfall auf der L 338 kurz vor Weisel

Anzeige

Eine 18-jährige Autofahrerin befährt die Landstraße in Fahrtrichtung Weisel, als sie auf einer großflächigen Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor und mit am linken Fahrbahnrand befindlichen Bäumen kollidierte. Das Auto prallte von dort ab und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Es entstand Totalschaden. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hauptursächlich für den Unfall war der großflächige Ölfilm, der sich dort anfangs des Waldstücks fast auf der ganzen Fahrbahn auf mehrere Meter verteilte. Der unbekannte Verursacher dürfte dies unschwer nicht bemerkt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung.



