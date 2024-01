Schwerer Raub auf ein älteres Ehepaar in Dausenau

Am Montag, dem 08.01.2024, kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Dausenau.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus der Eheleute ein und raubten unter Anwendung

von Gewalt Schmuck sowie Bargeld. Es handelte sich dabei um vier männliche Täter. Diese werden wie folgt beschrieben:



- 20-30 Jahre alt - schlanke Figur - dunkle Kleidung - trugen

dunkle OP-Masken und Sturmhauben - trugen Handschuhe - die Personen

sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent



Die Kriminalpolizei Montabaur fragt, wer hat am Abend des 08.01.2024 verdächtige Wahrnehmungen in Dausenau gemacht?

Hierzu können auffällige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen zählen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei

Montabaur entgegen.



