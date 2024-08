Schwarzer Mercedes flüchtet vor Polizeistreife / Geschädigte gesucht

Holzhausen an der Haide (ots) – Eine Polizeistreife wollte Freitagnacht, gg. 00:25 Uhr, einen schwarzen Mercedes mit SWA-Kennzeichen auf der B 274 von Nastätten in Fahrtrichtung Holzhausen a. einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer ignorierte aber das Blaulicht und die Anhaltesignale und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Eine Polizeistreife wollte Freitagnacht, gg. 00:25 Uhr, einen schwarzen Mercedes mit SWA-Kennzeichen auf der B 274 von Nastätten in Fahrtrichtung Holzhausen a.d.H. einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer ignorierte aber das Blaulicht und die Anhaltesignale und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch die Ortslagen Holzhausen a.d.H., Pohl und Singhofen, wo die Verfolgung aufgrund der hohen Geschwindigkeiten abgebrochen werden musste. Das Kennzeichen steht aber fest und die Ermittlungen wurden sofort aufgenommen.

Während der Verfolgung könnten entgegen kommende Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Insbesondere kam es im Kreisel Ortsausgang Singhofen nach Nassau zu einer gefährlichen Situation, als der Flüchtende auf der Spur eines in den Kreisel einfahrenden Fahrzeugs fuhr. Dieser Fahrzeugführer soll sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.



