Schrotteler-Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Am 07.09.21 ging nachmittags wieder ein Anruf wegen eines herumziehenden illegalen Schrottsammlers mit typischer „Dudelmusik“ im Bereich Lohrheim ein.

Das Fahrzeug konnte zunächst nicht angetroffen werden. Die Fahrzeuge und Insassen entfernen sich relativ schnell aus einzelnen Ortschaften, da den Fahrern bewusst ist, dass sie überhaupt keine Genehmigungen/Erlaubnisse etc. für ihr Treiben verfügen. Um 18.50 Uhr konnte das Fahrzeug, ein weißer Iveco-Kastenwagen, dann doch noch in Hahnstätten-Zollhaus im fließenden Verkehr angehalten und kontrolliert werden. Der Laderaum war bis zum Rand gefüllt mit Schrott, Elektrogeräten usw.. Wegen des desolaten technischen Zustandes des Fahrzeuges wurde es unter Polizeibegleitung aus dem öffentlichen Verkehrsraum eskortiert. Eine Rückgabe und weitere Nutzung des Fahrzeuges, welches selber nur „Schrott“ ist, ist ausgeschlossen. Den Fahrer und gleichzeitg Halter erwarten eine Reihe von Anzeigen aus den verschiedensten Deliktsbereichen, angefangen bei Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen, Überladung, Erlöschen der Betriebserlaubnis, Verstöße gegen steuerrechtliche Bestimmungen, Sozialleistungsbetrug/Schwarzarbeit usw., die empfingliche finanzielle Folgen haben dürften. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, trotz EU-Bürgerschaft, werden geprüft.

Die Polizei bedankt sich für die eingehenden Hinweise.



