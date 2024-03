Sankt Goarshausen – Verkehrsunfallflucht durch Baustellenfahrzeug

Am Dienstag, den 27.02.2024, gegen 14:05 Uhr kam es in der Rheinstraße in Sankt Goarshausen (B 42) zu einem Verkehrsunfall.

Dabei fuhr ein orangefarbenes Baustellenfahrzeug mit Anhänger in Fahrtrichtung Koblenz an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbei und touchierte dieses. Hierbei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeugs zerkratzt. Zudem riss der linke Außenspiegel ab.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Baustellenfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.



