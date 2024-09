Sankt Goarshausen – Eingeschlagene Scheibe – Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag, 13.09.2024 auf Samstag, 14.09.2024, wurde in der Burgstraße in Sankt Goarshausen die Scheibe einer Haustür eingeschlagen.

Hierfür wurde möglicherweise ein Gegenstand genutzt. Das leerstehende Haus wurde offenbar nicht betreten.

Da in dieser Nacht die Veranstaltung „Weingass“ stattgefunden hat, ist ein Bezug zu dieser Veranstaltung durchaus wahrscheinlich. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.



