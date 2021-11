Sachbeschädigungen und Fahrraddiebstahl in der Ortslage Staudt

In der Nacht vom 31.10.2021 auf den 01.11.2021 kam es in der Ortslage Staudt zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen durch Graffiti.



Der Bürgermeister der Ortsgemeinde stellte am Morgen des 1.11. fest, dass auf dem Bouleplatz mehrere Tische und Bänke mit Farbe besprüht worden sind. Zudem wurden in einem öffentlichen Toilettenhäuschen am Kirmesplatz die Wände und Spiegel großflächig besprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5000EUR geschätzt. Durch Befragungen von Zeugen konnten fünf Beschuldigte ermittelt werden.



Weiterhin wurde in der Südstraße ein Fahrrad aus einem Vorgarten entwendet welches am Bouleplatz aufgefunden werden konnte. Dieses konnte an den Eigentümer übergeben werden.



