Sachbeschädigungen an KFZ durch Reifenstechen, Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von gestern, 20:42 Uhr, Täterbild zur Veröffentlichung

An vielerlei KFZ wurden die Reifen zerstochen, die Luft entwich und somit waren die Räder unbrauchbar. Die Taten ereigneten sich im Verlaufe des Vormittags des 20.08.24. Am Nachmittag desselben Tages wurden gleichgelagerte Taten im Bereich Limburg festgestellt. Eine genaue Anzahl der Taten und Schadenshöhen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei einer Tat wurde der Täter durch eine Zeugin beobachtet und es konnten Videoaufnahmen gefertigt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und anschließender Genehmigung der Ermittlungsrichterin kann das beigefügte Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht werden. Wer hierzu Hinweise geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Diez.



