Rennerod

Sachbeschädigungen an abgestellten PKW

In Rennerod im Bereich der Bahnhofstraße kam es am Wochenende in der Zeit von Freitag, 11.06.2021, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 13.06.2021, 11 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei abgestellten PKW.