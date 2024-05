Sachbeschädigung von mehreren Verkehrsschildern zw. Nastätten und Miehlen

Am 1. Mai wurden am Nachmittag an der Straße (L335) zwischen Nastätten und Miehlen mehrere Verkehrszeichen mit schwarzem Graffiti beschmiert.

Es waren der Schriftzug 1926 und SVW zu lesen. Somit dürfte der oder die Täter Anhänger des Fussballvereins SV Wehen-Wiesbaden sein. Wenn jemand am 1. Mai verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht hat, meldet sich bitte der Polizei in St. Goarshausen.



