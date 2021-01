Sachbeschädigung / Vandalismus

St. Goarshausen (ots) – In den Nächten von Donnerstag 21.01. auf Freitag 22.01. sowie Freitag auf Samstag 23.01.2021 wurden am Rheinufer / Heinrich-Heine-Straße / Sportplatz in St. Goarshausen Mülleimer aus der Bodenverschraubung gerissen und anschließend in den Rhein geworfen.