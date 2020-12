Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 20:10 Uhr

Sachbeschädigung, PKW zerkratzt

Simmern / WW (ots). Am 25.09.2020 wurden im Zeitraum von 15:15 – 17:15 Uhr in Simmern (Westerwald), Wambachstraße 2a, zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte PKW durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt.