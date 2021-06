Rennerod

Sachbeschädigung durch Verunreinigung eines Pools

Zwischen dem 13.06.2021 gegen 23:00 Uhr und dem 14.06.2021 gegen 07:30 Uhr verunreinigten bisher unbekannte Täter den Pool eines Geschädigten in Rennerod, in der Straße „Im Fils“, indem sie eine aufschäumende Substanz in diesen hineinkippten.