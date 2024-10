Holzappel

Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

In der Nacht von Mittwoch, dem 16.10.2024 auf Donnerstag, den 17.10.2024, kam es in der Ortslage Holzappel, unter anderem an einer Scheunenwand, einer Zisterne sowie an einer Garage der FFW Holzappel zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.